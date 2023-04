Flamengo decide demitir Vítor Pereira após três meses e cinco títulos perdidos

O Flamengo anuncia a demissão do técnico Vítor Pereira após uma série de conversas com a diretoria. O clube confirmou que ele não comandará o treino desta terça-feira no Ninho do Urubu. A multa rescisória do contrato, de R$ 15 milhões, será paga pelo clube.

A diretoria do rubro-negro aguarda apenas a conclusão dos trâmites legais para comunicar oficialmente a demissão a Vítor Pereira e seus representantes, além de realizar as formalidades burocráticas para a saída do treinador e sua comissão técnica.

O Flamengo ainda não anunciou quem será o substituto de Vítor Pereira no comando da equipe. A expectativa é de que um novo treinador seja anunciado em breve para dar continuidade ao trabalho no restante da temporada.