Fiuk é o 1º finalista do BBB 21 após mais 10 horas de prova

Após resistir mais 10 horas de prova, Fiuk se tornou o primeiro finalista do BBB 21. Camilla de Lucas, Juliette e Gil vão se enfrentar no último paredão, que se decide no último domingo (2). seguiram na

A atividade de resistência, iniciada na noite de quinta-feira (29), irá definir um finalista da edição e os três derrotados vão ao último paredão do reality show da Rede Globo.

Nesta última prova, cada participante está preso a uma corda e precisará resistir mais tempo abraçado a um totem de uma plataforma giratória, além de surpresas climáticas definidas pelo público. A única forma de eliminação é se optarem por desistir ou serem flagrados dormindo.

A paraibana Juliette Freire não resistiu à última prova do BBB 21 e foi direto ao paredão da competição. Ela ficou 6 horas na prova.

Juliette está no paredão ao lado de Camilla de Lucas, que foi a primeira a abandonar a disputa. Gil e Fiuk continuaram lutando por uma vaga na final.

“Estou passando mal, desculpa. Eu queria dar orgulho a vocês. Eu não consigo, não”, disse, chorando. Ainda durante a prova, Juliette disse estar tendo problemas por sofrer de labirintite. “Negócio ruim da moléstia”, reclamou.

Ao chegar na casa do realtity, Juliette foi recebida por Camilla de Lucas e caiu no choro. “Que desgosto”, gritou a advogada. “Eles dão remédio”, avisou Camilla de Lucas. “Eu quero para dor de cabeça e estômago”, afirmou Juliette, que se mostrou inconformada.

“Agora eu vou contigo pro paredão. Eu queria tanto ganhar essa prova. Eu tava fraca já. A minha perna tava ficando dormente. Não ia conseguir não. Me conheço. Que desgosto. Que ódio”, lamentou. “Você ficou bastante tempo, fica calma”, disse Camilla.

“Eita, amiga. Provavelmente vai eu, tu e Gil. O Fiuk está bem, está tocando bateria. O Gil está bem, mas está com frio”, disse Juliette.

