Fiscalização fecha bares e interrompe uma festa clandestina em barbearia na zona sul

Três estabelecimentos foram fechados por passar do horário previsto para funcionamento e descumprir as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, na noite de sexta-feira (26). As autuações foram aplicadas pelos órgãos que integram a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Uma festa clandestina no bairro Petrópolis, zona sul, foi encerrada e o organizador preso.

De acordo com a equipe da CIF, em alguns estabelecimentos foram encontradas pessoas aglomeradas e consumindo bebidas alcoólicas. Por descumprimento de medida sanitária, os proprietários foram notificados e precisaram fechar os locais, em uma das ocorrências.

Na avenida Via Láctea, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, o estabelecimento Sr. Beef Casa de Carnes, que também funciona como bar, foi autuado pela Visa Manaus, por descumprimento do decreto governamental. O espaço foi interditado. Foi constatado pelos fiscais que o local funcionava com aglomeração de pessoas consumindo bebidas alcoólicas e fora do horário. Ainda na Via Láctea, o estabelecimento Open House foi autuado, também por aglomeração.

Petrópolis

Na avenida Coronel Ferreira Araújo, bairro Petrópolis, zona sul, uma festa clandestina foi encerrada pelos agentes de fiscalização. A Barbearia Boleragem foi autuada pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM). Cerca de 35 pessoas estavam no local consumindo bebida alcoólica e aglomerando. O dono do estabelecimento foi levado à delegacia.

O delegado Márcio André, do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), esteve à frente das vistorias. “Essa CIF resultou na interdição de estabelecimentos, sendo um deles já reincidente, e após uma denúncia realizada, nós finalizamos uma festa em um local que estava funcionando de maneira clandestina. Conduzimos o proprietário para a realização e a confecção do procedimento policial por descumprimento de medida sanitária”, disse o delegado.

Participam da CIF equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Defesa Civil e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

