Fiscalização apreende mais de quatro toneladas de produtos com validade adulterada

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) apreendeu, na sexta-feira (19), em uma residência localizada na rua Pantanal, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, mais de quatro toneladas de produtos alimentícios vencidos e com a data de validade adulterada.

Farinha de trigo, refrigerante, pacotes de macarrão e feijão foram alguns dos produtos encontrados na residência, além do material usado para adulterar as datas de validade nas embalagens.

Após denúncia anônima, os agentes da fiscalização foram até o local indicado e encontraram mais de quatro toneladas de alimentos impróprios para o consumo.

De acordo com o fiscal do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM), Waldemar Belota, os alimentos que foram apreendidos não possuíam rotulagem adequada e local apropriado para o armazenamento.

O responsável pelos produtos foi identificado, mas não se encontrava no local. De acordo com a polícia, ele já possui passagem pelo mesmo crime, ocorrido em 2019.