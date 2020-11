Fiscalização acaba com festa clandestina em sítio, na zona oeste

Na madrugada deste sábado (07/11), a Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), encerrou uma festa clandestina no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. As vistorias da noite desta sexta-feira (06/11) e madrugada de hoje ocorreram em diversas zonas da capital amazonense e resultaram em três locais interditados e outros seis fechados.

De acordo com o major Marco Antônio Gama, que coordenou uma equipe da operação, na festa clandestina, aproximadamente 200 pessoas foram encontradas em um sítio, no ramal da Anaconda.

“Nós chegamos, eles trancaram o portão pra gente não fazer a fiscalização e foram constatados o descumprimento do decreto governamental, aglomeração de pessoas, a presença de menores de idade, entre outras irregularidades”, disse o major.

Na ocasião, foram apreendidos equipamentos de som e bebidas alcoólicas. Adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para serem ouvidos.

A CIF conta com um efetivo das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), Casa Militar, Marinha, entre outros.

