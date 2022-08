Finalista do Miss Inglaterra se torna a 1ª na história a competir sem maquiagem

INGLATERRA — Uma finalista do Miss Inglaterra tornou-se a primeira rainha da beleza a competir sem usar maquiagem na história de quase um século do concurso.

Melisa Raouf, uma estudante universitária de 20 anos do sul de Londres, avançou nas semifinais do concurso na última segunda-feira depois de optar por um look despojado. Agora, ela vai competir na final em outubro pela coroa.

“Significa muito para mim, pois sinto que muitas garotas de diferentes idades usam maquiagem porque se sentem pressionadas a fazê-lo”, disse Raouf em entrevista ao jornal britânico “Independent”.

“Se alguém está feliz em sua própria pele, não devemos ser obrigados a cobrir nosso rosto com maquiagem. Nossas falhas nos tornam quem somos e é isso que torna cada indivíduo único”, acrescentou.

Raouf disse que, embora ela tenha começado a usar maquiagem ainda jovem, ela decidiu evitar a tradição do concurso.

“Nunca senti que cumpri os padrões de beleza. Recentemente aceitei que sou bonita na minha própria pele e por isso decidi competir sem maquiagem”, explicou ela na entrevista.

Em maio, Raouf publicou uma selfie no Instagram da rodada “cara nua” da competição, escrevendo que ela estava “abraçando manchas e imperfeições”.

Angie Beasley, diretora do Miss Inglaterra, disse à CNN em um comunicado nesta sexta-feira (26), que “apresentamos a rodada Bare Face Top Model em 2019, pois a maioria dos concorrentes estava enviando imagens altamente editadas usando muita maquiagem e queríamos ver a pessoa real por trás da maquiagem.”

De acordo com os organizadores, Raouf planeja ir de cara nua novamente na final nacional em outubro.

“Desejamos a ela boa sorte no Miss Inglaterra, é uma coisa muito corajosa de se fazer quando todo mundo está usando maquiagem, mas ela está enviando uma mensagem importante para as jovens”, acrescentou Beasley.

Por CNN Brasil