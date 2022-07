Final do Festival de Calouros Curumim acontece neste sábado

MANAUS — Neste sábado (2/7), o Sesc Amazonas promove um show gratuito e aberto ao público no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, para premiar as vozes vencedoras da primeira edição do Festival de Calouros Curumim. O evento terá início às 19h com o pré-show da Banda Marcial do Sesc AM e às 20h, com transmissão ao vivo da TV Encontro das Águas, começam as apresentações das seis calouras finalistas.

Após serem aprovadas nas fases eliminatórias e terem sido escolhidas pelo júri popular e júri técnico, concorrem aos prêmios de 1º, 2º e 3º lugares, as seguintes candidatas: Julia de Almeida, interpretando a música Na Sua estante, da cantora Pitty; Mariah Giulia, com a música Ouvi Dizer, da Banda Melim; Inaêh Gabriela, com a música Filhote do Filhote, de Rubinho do Vale; Madu Navegantes, com a música Como Nossos Pais, de Belchior; Yasminie Wendy, com a música Face a Face, de Samuel Salgado; e Ana Letícia, cantando Ouvi Dizer, da Banda Melim.

As primeiras colocadas na competição recebem premiação em dinheiro no valor de R$ 1 mil, R$ 750 e R$ 300, para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Nesta edição, a disputa contará com a banca de júri técnica formada por Sidney Rosa, professor de música no Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro e integrante da Orquestra Amazonas Filarmônica; Carol Calderaro, diretora de arte e produtora cultural; e Dudu Brasil, música, cantor e produtor musical.

Esta é a primeira vez que o Sesc AM realiza uma edição especial e exclusiva para o público infanto-juvenil. “Os festivais de calouros do Sesc AM já fazem parte do calendário cultural amazonense. Foi um projeto criado pelo nosso querido e saudoso Zezinho Corrêa, em 1980, e que funciona como grande vitrine para quem deseja mostrar sua arte, seu talento. Agora é a vez das crianças e dos adolescentes terem essa oportunidade. Estamos fazendo uma estreia desse novo projeto e aguardamos todos para torcer junto com a gente”, explica o Gerente de Programas Educacionais e Culturais do Sesc AM, Cesar Marinho.

