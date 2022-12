Fim de uma era! Faustão e Band demitem balé

As 17 bailarinas que trabalhavam atrás de Fausto Silva no “Faustão na Band” foram demitidas na quinta-feira (17). Quando estreou no canal, há cerca de um ano, o apresentador tinha 30 profissionais no balé e durante este período diversas demissões foram realizadas.

A informação foi compartilhada pela dançarina Hadassa Baptista nas redes sociais. “Sim esse dia chegou, fui desligada essa manhã do balé, na verdade o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo!”, escreveu na publicação de despedida.

“Foram dias que aprendi muito, muito mesmo! Nós do balé e toda equipe nos esforçamos muito todos os dias pra entregar o melhor programa pra vocês! Sou grata a Deus por ter me dado essa fase, e por ter me trazido pessoas fantásticas! Toda gargalhada dada naquele palco vai ficar pra sempre em mim. Foi lindo! Obrigada”, falou.

Segundo informações publicadas pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, o programa não contará mais com balé, que sempre foi uma marca do apresentador. A última gravação com as profissionais aconteceu nesta quarta-feira (21) e elas tinham uma reunião marcada para esta quinta.

A ausência das bailarinas ajudará a atração a se adequar ao novo orçamento do programa. O valor foi definido em parceria entre o apresentador e a emissora. Eles querem que o semanal seja entregue ao público com o menor número possível de pessoas na produção.

Buscando ser mais competitivo na audiência em 2023, o “Faustão na Band” será menos focado no entretenimento, que é seu forte. A atração levará aos espectadores um conteúdo mais quente, com participação do jornalismo e prestação de serviços.

YAHOO!