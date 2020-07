Filhote de onça-pintada é resgatado no Careiro Castanho

Os moradores da comunidade São José do Valentim, do município Careiro Castanho (86 quilômetros de distância de Manaus), levaram um susto ao encontrar um filhote de onça na cidade. Por estar pequena e magra, os populares acharam melhor entrarem em contato com o Policiamento Ambiental da Policia Militar do Amazonas para pedir ajuda.

Sem a mãe, o felino estava sendo cuidado pelos moradores do vilarejo, que entregaram o animal para a unidade da Polícia Militar. O resgate do filhote foi realizado ao entardecer de quarta-feira (8), pela equipe de policiais da ambiental do comando do 1° PIPM (1º Pelotão Independente da Polícia Militar). .

O especialista em felinos, Dr. Rogério Fonseca estava na operação. Segundo ele, a onça estava bem de saúde, apesar de estar vivendo sob os cuidados de pessoas sem experiência no cuidado com a espécie.

“Trata-se de uma onça-pintada, fêmea, de aproximadamente quatro meses de idade. Apesar de apresentar sinais de desidratação, no geral, o felino apresenta bom estado de saúde”, explicou o especialista.

Na região, a oncinha recebeu o nome de Naiá, uma referência à lenda da Vitória-régia. O felino veio para a capital amazonense e foi encaminhado ao Centro de Triagens de Animais Silvestres (CETAS), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Nos próximos dias, o batalhão deve informar sobre o destino da Naiá.

O Policiamento Ambiental orienta a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental previstas na Lei 9605/98. Entre as penalidades existe detenção que pode ir de seis meses a um ano, e ainda ser multado.

