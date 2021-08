Filho mata pai para defender a mãe dentro de mansão em SP

Um adolescente de 15 anos é suspeito de matar o próprio pai, Fabricio Cesar de Oliveira, ao tentar defender a mãe durante uma briga do casal dentro da mansão da família em um condomínio de luxo na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, na tarde desta terça-feira (3).

De acordo com informações preliminares, o garoto atirou no pai para proteger a mãe, que seria vítima de violência doméstica. A vítima tentou entrar no próprio carro pra pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido por três tiros de pistola. Ao ouvir os disparos, um dos vizinhos chamou a polícia. A mulher e o filho foram levados à delegacia para prestar depoimento no início da noite.

Testemunhas teriam informado a polícia que o empresário morto, além de agredir a mulher, também torturava psicologicamente filho e ela.

A vítima colecionava armas. Segundo dados iniciais, havia na mansão uma coleção de oito armas. Todas com certificado de registro, de acordo com a polícia. Fabricio era atirador esportivo. Ainda segundo dados preliminares da polícia, a coleção de armas incluía um fuzil e uma metralhadora. A polícia ainda vai verificar o calibre usada pelo garoto para atingir o pai.

FONTE: R7

