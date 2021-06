Filho mata e esquarteja mãe em Petrópolis; imagens fortes

Um homem identificado como Maxwel da Silva Lima, 33, e que possivelmente sofre de esquizofrenia, matou a própria mãe, Maria de Fátima Matos da Silva, 64. O corpo foi encontrado com a cabeça decapitada e membros inferiores e superiores afastados do corpo. O fato ocorreu na terça-feira (22), na casa da vítima, no beco Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Conforme os policiais da Força Tática que fizeram a prisão do homem, eles estavam em patrulhamento pela área quando viram o suspeito correndo e a população atrás. Rapidamente fizeram a detenção de Maxwel.

Conforme familiares, o mesmo estava apresentando comportamentos violentos há um tempo. Após ter cometido o crime, moradores informaram que ele estava colocando o corpo em uma escola dentro de um carrinho de supermercado, quando foi visto pelo irmão e correu.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Maxwel foi levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) juntamente com uma faca e um facão encontrados no local do crime.

