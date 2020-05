Filho mais velho de Gugu Liberato se forma nos EUA

O filho mais velho do apresentador Gugu Liberato, João Augusto se formou no High School ou Senior High School, o ensino médio brasileiro, em Orlando nos Estados Unidos, e compartilhou parte de sua formatura nas redes sociais. Foram alguns cliques da comemoração e em um deles, ele aparece com mãe, Rose Miriam, e as irmãs gêmeas, Marina e Sofia.

Na legenda da série de imagens, João escreveu sobre sua nova fase e agradeceu a família. Ele não esqueceu de homenagear o pai: “O começo de uma nova fase: faculdade! Quero agradecer à minha família que acreditou em mim e principalmente meu pai que sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos e objetivos na vida. Por causa da pandemia tivemos que ter cuidados necessários para a graduação, mas mesmo assim foi lindo e será um dia que ficará marcado para mim”.

*Reportagem: Fábia Oliveira/O Dia