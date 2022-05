Filho do desembargador Yedo Simões morre vítima de queda

Faleceu no domingo (8), Marcos Ayden Simões de Oliveira, 48, filho do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Yedo Simões de Oliveira, enquanto comemorava o Dia das Mães em um sítio.

Marquinhos, como era carinhosamente conhecido, teria escorregado e batido a cabeça. O impacto teria provocado um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Autoridades lamentam

“Deixo todo apoio e sentimentos de pesar aos familiares e amigos de Marcos Oliveira neste momento de profunda dor e tristeza”, disse Wallace Oliveira, prefeito em exercício de Manaus.

O Governo do Amazonas também lamentou o ocorrido. “Neste momento de profunda tristeza, o governador Wilson Lima manifesta pesar aos familiares e amigos, prestando solidariedade pela perda irreparável e rogando a Deus que possa confortá-los”.

Velório

O corpo está sendo velado na Funerária Canaã, na rua Major Gabriel, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.