Filho de cantor Waguinho, do grupo ‘Os Morenos’, é morto aos 22 anos

O filho do cantor e pastor Waguinho, ex-vocalista do grupo de pagode Os Morenos, foi assassinado aos 22 anos. Segundo o jornal Extra, Lucas Felipe foi morto com um tiro na última terça-feira, 8, no Rio de Janeiro. A morte do jovem foi confirmada pelo irmão mais velho dele, Waguinho Junior, em uma postagem no Instagram.

“É cabeça, sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo, sabe do tão puro que você era”, publicou o irmão de Lucas.

“Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle! Teu gordinho vai te amar pra sempre”, acrescentou Waguinho Junior na postagem.

O corpo do jovem foi sepultado na tarde desta quinta, na zona norte do Rio. Waguinho não havia se pronunciado nas redes sociais sobre a morte do filho até a última atualização desta reportagem.

