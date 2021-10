Filha de Paul Walker se casa e é acompanhada ao altar por Vin Diesel; veja vídeo

Meadow Walker, filha do ator Paul Walker, se casou com o também ator Louis Thornton-Allamo e emocinou a internet após compartilhar imagens da cerimonia nesta sexta-feira (23). O motivo principal foi que o ator Vin Diesel, padrinho do casamento e grande amigo de Paul, acompanhou a noiva até o altar.

Além de Vin Diesel, a atriz Jordana Brewster, também do elenco da franquia Velozes e Furiosos, esteve no casamento e aparece abraçada com Meadow. As filhas de Vin foram as as daminhas de honra da cerimônia.

Paul Walker morreu em 2013 quando ocupava o banco do carona em um Porshe que bateu em um poste de luz e uma árvore e pegou fogo no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Meadow é a única filha do ator e sempre compartilha nas redes sociais a relação familiar que manteve com Vin Diesel após a morte do pai.

Veja vídeo:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Meadow Walker (@meadowwalker)

As informações são do D24am.

