Filha de Nana Caymmi detona William Bonner e ainda o ameaça

RIO — A escritora Stella Caymmi, filha da cantora Nana Caymmi, disparou uma série de ataques no seu Twitter na segunda-feira (22) aos apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos, que conduziram uma sabatina com o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

Stella, que estava assistindo ao debate que ocorreu ontem no noticiário da Globo, ficou inconformada com a maneira que Bonner interrogou Bolsonaro.

“William Bonner ‘se acha’, pensa que é o macho alfa do horário nobre, o bom moço da bancada. O mundo paralelo da Globo não deixa o cara cair na real. Por que não dá um pulinho na Atlântica dia 7 de setembro para gozar da sua popularidade? Você vai ter uma surpresinha”, comentou ela, indicando uma ameaça de agressão física ao apresentador da Globo.

A ameaça incitada por ela faz referência a um ato que o Exército vai promover na avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, no dia (7) de setembro, dia em que se comemora a Independência do Brasil.

O jornalista não foi o único atacado, a escritora também detonou a condução de Renata Vasconcellos. Ela ficou inconformada quando a jornalista questionou a compaixão de Bolsonaro, afirmando que os dois âncoras não tiveram compaixão nenhuma durante a pandemia.

William e Renata trouxeram dados, informações e fatos do que estava acontecendo no Brasil e no mundo durante a pandemia e ‘pós-pandemia’. Mas Stella afirma que tudo que fizeram foi alarmar a população.

“Quem é você Renata Vasconcelos pra falar em compaixão? Durante a pandemia você e o Bonner só tocaram o terror na população. Você é desprezível”, afirmou.

Stella, que já participou como escritora em um dos Diários Filosóficos de Olavo de Carvalho – um escritor de referência para Jair Bolsonaro – também se intitula como católica e evidentemente uma apoiadora do atual presidente.

Por iG