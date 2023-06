Filha de Bruce Willis desabafa sobre demência: ‘Ainda sabe quem sou’

Tallulah Willis, filha caçula do icônico casal Bruce Willis com Demi Moore, abriu o coração sobre a jornada enfrentada pelo pai após receber o diagnóstico de demência frontotemporal (DFT), uma condição que envolve uma série de distúrbios cerebrais, afetando a personalidade, o comportamento e causando dificuldades na fala.

Em entrevista à revista Vogue americana, Tallulah expressou a dificuldade que enfrentou ao aceitar a doença do pai. Ela compartilhou: “Eu oscilo entre o presente e o passado quando falo sobre Bruce: ele é, ele era, ele é, ele era. Tenho esperanças para meu pai das quais reluto em abrir mão. Ele era uma pessoa legal, charmosa, elegante, doce e um tanto excêntrica – e eu abraço todas essas memórias”. Emocionada, ela acrescentou: “Ele ainda sabe quem eu sou e se ilumina quando entro na sala”.

No artigo, Tallulah relembrou os primeiros sinais da doença, que a família inicialmente atribuiu à afasia. “Há muito tempo eu sabia que algo não estava certo. Começou com uma indiferença vaga, que atribuímos à perda auditiva relacionada ao trabalho em Hollywood. Mais tarde, essa falta de resposta aumentou e, por vezes, eu levava para o lado pessoal. Ele teve dois filhos com minha madrasta, Emma Heming, e pensei que ele havia perdido o interesse por mim”, explicou.

Nos últimos meses, sempre que visita o pai, Tallulah se dedica a documentar esses momentos registrando tudo em fotos e mensagens de voz. Ela descreve essa experiência como uma espécie de arqueóloga em busca de tesouros em coisas que antes não dava muita atenção. “Estou tentando documentar, construir um registro para o dia em que ele não estiver mais aqui para me lembrar dele e de nós”, revelou.

Tallulah continuou: “Sei que desafios estão por vir, que este é o início do processo de luto, mas a ideia de amar a si mesma antes de amar outra pessoa – isso é real.” O protagonista da famosa franquia “Duro de Matar” foi diagnosticado com a doença no início do ano passado.