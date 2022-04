Fifa planeja aumentar duração dos jogos na Copa do Mundo, diz jornal

A Fifa planeja uma grande mudança para a Copa do Mundo. De acordo com o jornal Corriere dello Sport, a entidade pretende aumentar a duração dos jogos da competição de 90 para 100 minutos.

A intenção da mudança seria compensar o desperdício de tempo em uma partida, perda que ocorre com as excessivas paralisações durante o jogo. Segundo o jornal italiano, Gianni Infantino, presidente da Fifa, quer que a Copa do Mundo do Catar seja a mais espetacular dentro e fora do campo.

Além disso, ainda de acordo com o jornal, a mudança também foi pensada em relação a uma nova implementação na partida: as cinco substituições por equipe. Com isso, mais paralisações são provocadas no jogo e mais tempo de disputa é desperdiçado.

As informações são do R7.