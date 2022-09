Fetam prorroga as inscrições para o Festival de Teatro da Amazônia

MANAUS — A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) prorrogou, até dia 04 de setembro de 2022, as inscrições para a seleção de espetáculos que irão compor a programação do XVI Festival de Teatro da Amazônia. Aberta a artistas e grupos de todo o País, a inscrição é gratuita e feita exclusivamente on-line, com ficha e regulamento disponíveis por meio dos canais oficiais da federação, no link https://linktr.ee/FETAM.

Para a programação de 2022, serão selecionados 24 espetáculos, divididos em duas categorias. Uma delas é a Mostra Jurupari, que apresentará uma seleção composta por 12 espetáculos inéditos no festival, sendo estes de linguagens diversas, sejam eles nos formatos italiano, arena, alternativo ou rua. A Mostra Jurupari é competitiva e será apresentada de forma presencial.

A segunda categoria, que também será presencial, é intitulada Mostra Ednelza Sahdo e também apresentará uma seleção composta por 12 espetáculos, podendo ser nos mesmos formatos e linguagens já citados. “Os proponentes que participaram em edições anteriores do Festival de Teatro da Amazônia poderão se inscrever nessa categoria com projetos já contemplados anteriormente”, avisa o presidente da Fetam, Francis Madson.

Poderão se inscrever com espetáculos para compor a programação do XVI Festival de Teatro da Amazônia grupos de teatro ou artistas independentes com atuação no estado do Amazonas, assim como em todo o território nacional. Vale ressaltar que as inscrições para o XV FTA deverão ser feitas, impreterivelmente, até às 23:59 (fuso horário de Manaus) do dia 04 de setembro de 2022.

XVI Festival de Teatro da Amazônia

Consolidado entre os principais festivais de teatro do Brasil, o XVI Festival de Teatro da Amazônia será realizado de 02 a 12 de outubro de 2022, em diferentes teatros e espaços culturais da cidade de Manaus (AM).