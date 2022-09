Festival #SouManaus Passo a Paço 2022 começa neste sábado

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Evento (Manauscult), divulga o mapa de circulação para o maior festival de artes integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2022”, que acontece nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro, na área portuária da cidade.

De acordo com o mapa de fluxo, o visitante terá acesso ao festival pelos portais de entrada que ficarão localizados no início da avenida 7 de Setembro e na rua Governador Vitório, que fica em frente à praça Dom Pedro, no centro histórico de Manaus. As vias do entorno, como as ruas Bernardo Ramos e Henrique Antony, serão bloqueadas a partir das 21h desta sexta-feira, 2/9, pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Os moradores do entorno seguirão pela travessa Padre Ghisland, Itamaracá (avenida Epaminondas) e rua Frei José dos Inocentes.

O “#SouManaus Passo a Paço 2022” vai dispor de sete palcos (Caboquinho, Coreto, Tucupi, Passinho, Cultura Urbana, Vitrine de Artesanato Indígena e Teatro da Instalação) que levarão apresentações de mais de 660 artistas locais, 20 nacionais e uma internacional. Serão mais de 100 horas de programação cultural.

“Mais de 150 artistas estarão presentes no Espaço Cultura Urbana durante os quatro dias de apresentação. No dia 6, no espaço kids teremos atrações infantis como ‘Curumin na Lata’, ‘Orquestra Vila da Barra’, Isabele Ribeiro, muitas brincadeiras e muitas atrações interessantes para as crianças”, completou o diretor de Cultura da Manauscult, Jonathan Ribeiro.

Serão mais de 40.000m² destinados para economia criativa, gastronomia, artes circenses, literatura, danças, audiovisual e muito mais. Uma das atrações especiais será o túnel sensorial que levará uma experiência da fauna e flora aquáticas que vão do arredio tucunaré ao delicado peixe-boi. A expectativa de público é de 100 mil pessoas por dia.