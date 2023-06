Festival Folclórico do Amazonas começa neste domingo

Setenta e cinco grupos das categorias Bronze e Prata se apresentam no 65º Festival Folclórico do Amazonas (FFA), a partir das 19h, neste domingo, 11/6, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), na bola da Suframa, no Distrito Industrial, zona Sul. A abertura contará com a atração nacional, JM Puxado, cantor e compositor de forró, xote e pisadinha, que se apresenta às 21h30.

O evento é promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), além de quase 20 serviços públicos que compõem a matriz de responsabilidade dos grandes eventos na cidade de Manaus, coordenada pelo Centro de Cooperação da Cidade de Manaus (CCC) e Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

E para dar oportunidade a novos grupos que almejam ingressar na disputa oficial, nos dias 11 e 12, dezoito danças se apresentarão na modalidade “Mostra Folclórica”, sem avaliação de jurados e/ou concorrência, pois, o acesso oficial só será liberado no mês de setembro, durante o seminário do festival folclórico. As apresentações das categorias Bronze e Prata acontecerão de 13 a 25/6, sempre das 19h às 23h55.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, explica que a ação é um trabalho em conjunto e de apoio à cultura amazonense, que vai movimentar o segmento folclórico e gerar postos de trabalho e renda.

“Este ano queremos promover o resgate cultural e a tradição dos antigos festivais. Para isso, demos um reajuste no valor do fomento; antecipamos a liberação do recurso; fizemos ajustes técnicos na arena de apresentação das danças que, neste ano, de forma inovadora, contará com uma coxia; estamos disponibilizando uma área para comercialização de alimentos, artesanato e para diversão das crianças; além do investimento no conforto e segurança das famílias que virão prestigiar essa festa linda que merece ser passada para gerações futuras”, concluiu Cardoso.

Fomento

O valor de R$ 1.186.482,66, correspondente ao pagamento de apoio financeiro nos termos do Edital de Chamamento Público n° 004/2023 – Manauscult, publicado no DOM 5.563, de 11/4/2023, para apresentação dos grupos folclóricos no 65° Festival Folclórico, foi liberado pela Prefeitura de Manaus para as Ligas e Associações Folclóricas na última sexta-feira, 2/6.

Atrações

Quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi-bumbá, danças nacionais, internacionais e nordestinas serão apresentadas pelos grupos na disputa de suas respectivas categorias.

Neste ano, o corpo de jurados é composto por seis integrantes, todos técnicos e com vasta experiência, sendo teatrólogos, antropólogos, musicistas e historiadores.

Além das apresentações dos grupos folclóricos, o festival também contará com uma feira de artesanatos com 40 expositores, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e um espaço atrativo para crianças (área kids).

A expectativa é atrair um público de cem mil pessoas em 14 dias de festival no CCPA – bola da Suframa. Os horários e a programação completa podem ser consultados no Portal da Manauscult, pelo link manauscult.manaus.am.gov.br.

Programação – Domingo 11/6

19h – Star Hits – Dança alternativa

19h25 – Explosão de Manaus

19h50 – Junina Cabocla – Quadrilha tradicional

20h15 – Junina Girassol – Quadrilha tradicional

20h40 – Ciranda do Aleixo

21h05 – Baru Junina – Quadrilha tradicional

21h30 – Atração nacional JM Puxado