Festival Folclórico de Parintins inspira aulão de ritmos no CECF André Araújo

Em ritmo de boi-bumbá, o Centro Estadual de Convivência Família André Araújo, ofereceu na sexta-feira (23/06), o aulão de ritmos “Venha brincar de boi, Parintins é aqui!”. A iniciativa buscou fortalecer os vínculos comunitários e familiares do bairro da Raiz junto aos frequentadores do centro social mantido pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas).

A quadra poliesportiva do centro foi ornamentada de vermelho e azul, para que o público presente se sentisse em Parintins. Teve espaço instagramável dos bois Garantido e Caprichoso para as pessoas tirarem fotos e gravar vídeos, assim como a apresentação dos dançarinos, com ênfase na dança do pajé, da sinhazinha, da cunhã-poranga e do próprio boi e sua torcida organizada.

Cultura popular

A diretora do CECF André Araújo, Leila Gazel, disse que a ideia surgiu dos frequentadores do espaço, que em sintonia com os professores de educação física do Projeto Mais, resolveram trazer um pouco da cultura popular amazonense para a comunidade, em especial o Festival de Parintins, que se tornou patrimônio Cultural do Estado do Amazonas.

“O empenho foi geral por parte dos envolvidos, que passaram a semana trocando camisas, fazendo adereços, visando tornar a festa igual ao que acontece em Parintins, resultando num excelente espetáculo”, frisou Leila Gazel.

Participante de atividades como pilates, funcional e dança, no CECF André Araújo, Heliana Reis, 68 anos, moradora do bairro da Raiz, fez parte da torcida do Caprichoso, o boi do seu coração. “Foi uma manhã excelente, a direção do centro está de parabéns em propiciar essa programação cultural para a comunidade”, disse.

No auge de seus 71 anos, Ivete Soares, que faz aulas de ritmos no centro, disse que essa foi a primeira vez que participou de uma programação bovina. “Pela primeira vez estou torcendo pelo Garantido, foi muito bom ter podido estar presente nessa programação maravilhosa”, disse a idosa.