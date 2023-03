Festival de Parintins 2023 é lançado com R$ 10 milhões em patrocínio aos bumbás Garantido e Caprichoso

MANAUS — O governador Wilson Lima lançou, nesta sexta-feira (10/03), o 56º Festival Folclórico de Parintins, que em 2023 será pautado pelos pilares da Cultura, do Turismo e da Sustentabilidade. Em cerimônia no Teatro Amazonas, Wilson Lima também anunciou o repasse de R$ 10 milhões para a realização da festa, sendo R$ 5 milhões para os bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

O governador reforçou ações integradas que vão envolver todos os órgãos estaduais, mostrando o compromisso do Governo do Amazonas em incentivar a festa que, através da disputa dos bois azul e vermelho, movimenta a cadeia produtiva do município, gera emprego e renda para o interior.

“Ano passado, nós realizamos o maior festival de todos os tempos, mas pela demanda que a gente tem tido, em menos de duas horas os ingressos já foram vendidos, já não tem mais barco, já não tem mais acomodação, eu não tenho dúvida de que esse ano vai ser muito superior à festa do ano passado. E a gente vai apresentar mais um grande espetáculo”, afirmou Wilson Lima.

Além de reforçar as atrações culturais que serão oferecidas durante a realização do festival e incentivar o turismo, com o objetivo de tornar a ilha localizada a 369 quilômetros de Manaus rota do turismo nacional, o Governo do Amazonas também vai fortalecer práticas sustentáveis antes, durante e depois do festival, em um trabalho conjunto com os bois Caprichoso e Garantido e os patrocinadores da festa.

O governador Wilson Lima determinou, ainda, o empenho dos representantes dos bumbás na prática de atividades para a preservação do meio ambiente.

“A gente tem três pilares importantes para esse ano, que é a cultura, o turismo, mas sobretudo, o mais importante deles, a sustentabilidade. A gente caminha para que o festival folclórico de Parintins chegue a um momento que seja 100% sustentável, porque disso dependem as futuras gerações”, disse Wilson Lima.

Além do governador e itens oficiais dos dois bois bumbás, estiveram presentes no Teatro Amazonas secretários estaduais, como o de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo; o de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Sema), Eduardo Taveira; o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Gustavo Sampaio; o prefeito de Parintins, Bi Garcia; o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, e outros deputados estaduais; os deputados federais Saulo Vianna e Capitão Alberto Neto, além de vereadores da Ilha e outras autoridades do estado.

Parintins 2023

Em 2023, 56º Festival Folclórico de Parintins acontecerá nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho e, além do patrocínio do Governo do Amazonas, conta com incentivo da Coca-Cola Brasil, em uma parceria longa e consolidada na promoção do evento, que este ano completa 27 anos e anunciou o valor de R$ 2,5 milhões para esta edição.

“A gente tem uma emoção muito grande de participar e ver, todos os anos, o festival e orgulho porque a Coca-Cola é, há 27 anos, patrocinadora oficial”, disse o diretor de relações governamentais da Coca-Cola, Vitor Bica, agradecendo ao governador Wilson Lima pela parceria.

Os presidentes dos bois-bumbás também agradeceram ao governador e falaram sobre a grandiosidade do festival. “Obrigado, governador Wilson Lima por acreditar nessa festa porque ela é tudo, inclusive a sustentação da economia da nossa cidade de Parintins e de muitas outras cidades”, afirmou o presidente do Garantido, Antonio Andrade. “Governador Wilson Lima, muito obrigado por nos permitir fazer mais um grandioso festival e esse será ainda maior”, completou o presidente do Caprichoso, Jender Lobato.

Cultura

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa vai reeditar o Circuito +Cultura, realizado pela primeira vez no ano passado. Entre as atrações do circuito, estarão a visita guiada ao Bumbódromo; o roteiro das artes, com exposição a céu aberto de obras de diversos artistas locais; o Trio Panavueiro e a realização de feiras de Economia Criativa, para incentivar o trabalho de artesãos e empreendedores locais.

Sustentabilidade

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), junto à Coca-Cola Brasil, vão reeditar a campanha “Recicla Galera”, realizada pela primeira vez em 2022. O objetivo, este ano, é promover um festival cada vez mais sustentável e, para isso, o governo trabalha em um Plano de Redução de Resíduos Sólidos; ações para compensação das emissões de carbono e o uso de energia limpa.

Turismo

Para fomentar o turismo no município e pensando em colocar o município na rota nacional de destinos, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) pretende realizar o “Workshop Bem Receber 2.0” para capacitar 120 profissionais do setor no mês de abril. Os serviços do Turistódromo, oferecidos em 2022 e que atraíram aproximadamente 40 mil pessoas, serão ampliados para dar mais comodidade aos turistas.

Marca oficial

Durante o evento, o governador Wilson Lima também vai apresentar a marca oficial do Festival Folclórico de 2023. Criada exclusivamente por uma dupla de artistas locais, a marca além de exaltar as características do folclore amazônico, também tem o objetivo de valorizar e incentivar o trabalho de artistas amazonenses.