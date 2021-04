Festa falsa atrai milhares e termina em conflito em parque de Bruxelas

Uma brincadeira de primeiro de abril acabou mal na tarde desta quinta (1º) num dos parques mais populares de Bruxelas. Milhares de pessoas se aglomeraram no parque De la Cambre após o anúncio de um falso festival de música e foram dispersadas pela polícia montada, gerando correria e deixando gente ferida.

O evento fictício, batizado de La Boum (a festa), anunciava nas redes sociais que teria “oito palcos, 100 DJs de renome internacional (Calvin Harris, DJ Snake e Skrillex entre eles) e zero regras do coronavírus”. Os organizadores anônimos deixaram claro que se tratava de uma piada do Dia da Mentira, “que tem por objetivo zombar de determinadas medidas tomadas no contexto da pandemia do coronavírus”, mas milhares de pessoas confirmaram o interesse.

Afirmando que a piada era perigosa, no final de março o Ministério Público de Bruxelas abriu uma investigação para identificar os organizadores da La Boum. A administração de Bruxelas também emitiu comunicados dizendo que o festival era “falso e não autorizado”.

Para conter o contágio de Covid-19, a Bélgica já proibia a reunião de mais de 10 pessoas ao ar livre e, desde a semana passada, reduziu o limite para 6, por causa da alta no número de novos casos.

A polícia voltou a avisar na quarta que o evento era apenas uma piada e que estaria no parque “para impedir quaisquer reuniões ilegais, no caso de algumas pessoas tentarem ir à festa mesmo assim”.

Mas o feriado em plena primavera, com céu azul e temperaturas acima dos 20º C, atraiu para o parque milhares de pessoas, que, na ausência de um festival com DJs, fizeram sua própria festa. As TVs e redes sociais mostraram uma multidão de jovens dançando e festejando.

Quando a polícia chegou, por volta das 17h (horário local, 12h no Brasil), muitos se recusaram a se dispersar e começaram a atirar garrafas e outros objetos nos agentes, que responderam com canhões de água, spray de pimenta e gás lacrimogêneo.

A polícia montada também interveio, provocando correrias. Imagens mostraram frequentadores sendo atropelados pelos cavalos e pessoas sangrando após os conflitos.

▶ Images impressionnantes à Bruxelles : la police charge à cheval et tente de disperser la foule au Bois de la Cambre#LN24 @DestreilleT #BoisdelaCambre #Bruxelles pic.twitter.com/dqpvWT9bnu — LN24 (@LesNews24) April 1, 2021

