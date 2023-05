Festa de inauguração da Casa de Praia terá câmeras com busca ​por aparência

As equipes de segurança da Prefeitura de Manaus atuarão de forma integrada na inauguração da Casa de Praia Zezinho Corrêa, nesta segunda-feira, 1/5, na Ponta Negra, zona Oeste, para garantir a diversão com tranquilidade da população que for prestigiar a festa que terá a presença da atração nacional, o cantor Frejat. Vinte e seis câmeras do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) realizarão o monitoramento do evento e entorno e mais de 60 guardas municipais da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) reforçarão a segurança.

A mesma estrutura de monitoramento utilizada no Réveillon 2023 será ativada. As 26 câmeras foram instaladas em todo perímetro do complexo turístico Ponta Negra, com tecnologia de busca por aparência, leitura de placas e PTZ, que possui movimento panorâmico, horizontal, vertical e de aproximação ou distanciamento.

“Esperamos um grande público para prestigiar esse novo espaço que a prefeitura entrega para a população. Tudo será acompanhado, monitorando para antecipar eventuais ocorrências, dando a pronta-resposta ainda durante o evento. O objetivo é garantir segurança”, afirma Sandro Diz, superintendente do CCC.

Os principais órgãos do município e Estado atuarão juntos no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), localizado no calçadão, onde será montado o Comitê de Grandes Eventos com acompanhamento em tempo real das ações, inclusive com pronta-resposta em caso de crises.

A equipe da Guarda Municipal estará presente com 60 agentes de segurança, além de uma equipe de apoio com 10 servidores da Semseg, com todas as unidades envolvidas. Viaturas patrulhando o entorno e posicionadas em parceria com a Polícia Militar e equipes de segurança privada, garantindo um evento tranquilo e com muita diversão para quem for prestigiar a festa.