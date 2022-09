Ferry boat desgovernado destrói vários barcos no Amapá

No último sábado (3), a embarcação ferry boat Leão do Marajó atingiu vários barcos atracados no porto do município de Santana, no Amapá.

Segundo pessoas que presenciaram o acidente, a embarcação não conseguiu reduzir a velocidade e começou a gritaria para quem estava nos barcos atracados saíssem.

Um vídeo registrou o momento do acidente. Confira:

Segundo as autoridades locais, não foram registradas vítimas. O Leão do Marajó faz a linha Belém/Macapá transportando passageiros, cargas e veículos.

A Capitania dos Portos abriu investigação sobre as causas do acidente.

