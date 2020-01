Ferrugem é suspeito de vazar nudes de ex-namorada, diz colunista

O cantor Ferrugem é suspeito de vazar nudes de uma ex-namorada por meio de um perfil fake do Instagram e em um grupo de Whatsapp, segundo informações divulgadas pelo colunista do programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, Alessandro Lo-Bianco.

Segundo Lo-Bianco, Ferrugem vazou as fotos íntimas da ex-namorada enquanto estava brigado com Thais Vasconcellos, sua atual esposa, com quem se casou em 2018.

Ainda de acordo com o colunista, o cantor vazou as fotos depois da mulher pedir para que ele as apagasse.

Ferrugem é investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Internet do Rio de Janeiro e terá audiência sobre o caso no dia 4 de março.

A assessoria de Ferrugem afirmou ao programa que “em nenhum momento o cantor deixou de comparecer a audiência ou se absteve de cumprir qualquer determinação judicial”. Disse também que o fato “não é verídico” e lamentam o ocorrido e que a vida do cantor é “pautada em valores éticos e morais e repudia sensacionalismo com sua vida particular”.

Divulgar fotos íntimas de uma pessoa pode ser enquadrado legalmente como um crime virtual.

FONTE: CATRACA LIVRE

Comentarios