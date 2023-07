Fernando Diniz é o novo técnico da seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite desta terça-feira (4) a contratação de Fernando Diniz como técnico interino da Seleção Brasileira. Treinador do Fluminense, Diniz assinou contrato válido até junho de 2024 para treinar o time brasileiro. A apresentação será às 15h desta quarta-feira (5).

A intenção da CBF é manter Diniz até fechar com o treinador italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, da Espanha, para comandar a Seleção Brasileira. Ancelotti tem contrato com o clube espanhol até junho de 2024.

Enquanto o acerto não ocorre, Diniz comandará seleção e Fluminense concomitantemente. O treinador de 49 anos tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras até o fim de 2024.

Com Diniz farão parte da comissão técnica da Seleção o auxiliar Eduardo Barros, o preparador físico Marcos Seixas e o preparador de goleiros Wagner Bertelli. Flue e CBF vão se acertar com relação a como será o pagamento do salário do técnico quando ele estiver a serviço da seleção.