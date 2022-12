Fernanda Montenegro abandona novela e se demite da Globo

Fernanda Montenegro, de 93 anos, optou por não renovar seu contrato com a Globo. O fim da parceria implica no desligamento da atriz do elenco de Terra Vermelha, novela de Walcyr Carrasco, que ela se preparava para atuar. A informação é do jornal O Globo.

A trama deve estrear no primeiro semestre de 2023, substituindo Travessia. De acordo com a revista Veja, Susana Vieira é cotada para substituir Fernanda Montenegro na produção.

Na Globo desde 1965, Fernanda Montenegro fez vários personagens de sucesso. O seu último trabalho na emissora foi o especial Gilda, Lúcia e o Bode (2020), e a última novela foi A Dona do Pedaço (2019).

A saída de Montenegro da Globo não significa sua aposentadoria das artes. Ela finalizou recentemente as gravações do longa Dona Vitória, em que contracena com Linn da Quebrada, e será dirigida por Walter Salles como protagonista de Ainda Estou Aqui, filme inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.