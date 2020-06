Felipe Titto leva cobertores para moradores de rua em madrugada fria em SP

View this post on Instagram

Tenho muito orgulho de quem eu sou sim!! Mesmo com todos os meus defeitos e manias, sou satisfeito comigo mesmo. Já fui julgado, ignorado, mal tratado e ainda assim consigo sorrir (e muito). Sou forte e aprendo com os meus erros. Pois é, com todos os meus problemas eu Continuo aqui, cheio de planos pra ser feliz….. E como forma de gratidão por tudo oq Deus fez na minha vida, to fazendo a minha parte (na medida do possível).🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Espero q entendam o sentido desse post… A ideia disso aqui era deixar claro pra todos vcs, o quão fortes e especiais vcs são, e tbm pra q possam se inspirar pra fazer um pouquinho pelo próximo!!❤️ #TaGeladoEmSp #MasHjNemTodoMundoVaiSentirFrio 🙏🏼