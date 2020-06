Feiras volantes retomam atividades seguindo medidas de prevenção ao Covid-19

As feiras livres itinerantes, gerenciadas pela Prefeitura de Manaus, que funcionam durante a semana, em dias e bairros diferentes, retornaram às atividades no sábado, 20/6, obedecendo as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, para feirantes e clientes.

A feira da rua J. Carlos Antony, localizada no bairro Cachoeirinha, zona Sul, realizada sempre aos sábados, foi a primeira a retornar, com aproximadamente 50 barracas cumprindo as medidas de prevenção ao novo coronavírus, conforme o decreto 4.806, publicado na edição 4.819, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 13/5.

“Hoje foi o pontapé inicial, a expectativa para o retorno é boa, além disso, foi acertado que as mesas de barracas de comida só poderão ter duas pessoas sentadas por vez ou no máximo quatro pessoas, se forem de uma mesma família. Também não será permitido juntar as mesas, que estarão dispostas a 2 metros de distância uma da outra”, destaca o diretor de Feiras e Mercados, da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Aderbal Garcia, que também fez um convite para que a população possa voltar a visitar as feiras aos poucos, tomando os cuidados necessários.

Cuidados

Aos vendedores é exigido o uso da máscara, touca e luvas descartáveis. A feirante Leila de Almeida, trabalha com o pai em uma barraca de queijo e derivados, e reforça a importância dos cuidados necessários para o retorno dos trabalhos. “Temos álcool em gel na nossa barraca para oferecer aos clientes, usamos as luvas na hora de manusear os produtos, além da máscara. Meu pai me ajuda na hora de passar o troco e tomamos cuidado na hora do contato com o dinheiro”, salienta.

O feirante Alberto Mendonça, junto com a sua mulher Kardésia da Silva, se preparou e estava ansioso para voltar com as vendas. “A expectativa é a melhor, nós esperamos que o nossos clientes voltem com o decorrer do tempo, porque estamos preparados para atendê-los normalmente”, declara Alberto.

A feira também conta com álcool em gel sendo disponibilizados para os clientes na entrada, mas ainda assim, o autônomo Jaime Batista Filho, que é frequentador da feira há anos, reforça que é importante tomar os cuidados necessários na hora de fazer as compras.

“Fico contente com o retorno das atividades aqui na feira, sempre venho comprar verduras, farinha e frutas, e agora mais do que nunca, é necessário continuar com os cuidados”, observa.

Dias e locais

Aos domingos e segundas-feiras, as feiras não funcionam, devendo retornar às terças-feiras, conforme o calendário e endereços abaixo.

Terça-feira – rua Coronel Salgado, bairro de Aparecida, zona Centro-Sul

Quarta-feira – rua Barcelos, Centro; e praça do Caranguejo, conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul

Quinta-feira – avenida Constantinopla, conjunto Campos Elíseos, Planalto; e rua Apurinã, Praça 14 de Janeiro, zona Sul

Sexta-feira – avenida Joaquim Gonzaga Pinheiro, Centro

Sábado – rua J. Carlos Antony, Cachoeirinha, zona Sul

*Com informações da assessoria

