Feiras de Artesanato Itinerante faturam mais de 67 mil reais em agosto

MANAUS — Os 31 dias de agosto na Prefeitura de Manaus foram marcados por diversas ações voltadas ao empreendedorismo e à geração de renda para os empreendedores da capital. Durante o mês, as Feiras de Artesanato, promovidas pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), movimentaram a economia com o faturamento no valor total de R$ 67.424,50.

Conforme dados do Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc), atualmente a Semtepi tem em torno de 1,5 mil artesãos cadastrados. Somente no mês de agosto foram realizados seis eventos de incentivo ao empreendedorismo, com 115 oportunidades ofertadas. Além disso, o valor do faturamento por encomendas de R$ 10.172,50 foi importante para somar ao valor de vendas presencial de R$ 57.252,00.

De acordo com o diretor do Desc, Sidnei Magalhães, o valor total do faturamento se classifica como o terceiro maior faturamento mensal do ano de 2022. Ele explica que as feiras não param, pois ainda continuam sendo realizadas no complexo turístico da Ponta Negra, na zona Oeste da capital.

“Encerramos o mês de agosto e tivemos seis eventos realizados com um faturamento muito grande. Isso significa o terceiro maior faturamento mensal durante este ano. Então, atendemos mais de 100 oportunidades de exposição para as pessoas participarem dos eventos e a geração de renda foi bem alta para esse grupo. Enfim, foi um resultado muito bom para nós, porque o trabalho foi realizado em grande parte aos finais de semana e ainda estamos trabalhando na feira da Ponta Negra. É muito gratificante, porque rendeu bastante para os nossos artesãos”, ressalta Sidnei.

Na gestão do prefeito David Almeida, as feiras itinerantes têm a finalidade de movimentar a economia para que artesãos possam expor as mercadorias, com espaços estratégicos e estrutura para a venda dos produtos, além de promover capacitação empreendedora, como forma de reforçar a renda de várias famílias em Manaus.