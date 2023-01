Feiras da ADS retomam atividades a partir desta terça

MANAUS — Duas feiras de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) retomam suas atividades a partir desta terça-feira (03/01). Os produtores e feirantes retomam os trabalhos após pausa de duas semanas, para as celebrações de fim de ano. O retorno acontecerá conforme o calendário diário das feiras. Ao todo, dez unidades estão em funcionamento na capital, sendo nove na área urbana e uma na área rural.

As edições de terça-feira no Sumaúma Park Shopping, na Cidade Nova, zona norte, e a do Manaus Plaza Shopping, na Chapada, zona centro-oeste, serão as primeiras a retornarem. O espaço estará aberto ao público a partir das 14h e seguirá em funcionamento até às 19h.

“As feiras das ADS já possuem um público fiel em todas as suas edições. Mas para 2023 esperamos continuar ocupando cada vez mais espaço na casa do consumidor. Nossos produtores e feirantes garantem os melhores produtos e esperamos que, cada cliente que chegue às nossas feiras, possa ter a certeza que está levando para casa produtos de qualidades, frescos e com um preço que cabe no bolso”, destacou o gerente de feira da ADS, Kleison Medeiros.

Sucesso de público em 2022, na quarta-feira (04/01), será a vez da feira do Shopping Ponta Negra, na zona oeste, retomar suas atividades, das 15h às 19h. Na quinta-feira (05/01), volta a feira da praça de Alimentação do Dom Pedro, zona centro-oeste, e mais uma edição do Manaus Plaza Shopping, das 14h às 19h.

Aos sábados, três feiras também recomeçarão seus trabalhos: Comando Geral da Polícia Militar, Petrópolis, zona Sul; Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Cidade Nova, zona norte; e Centro Cultural Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa), zona sul. Essas edições, tradicionalmente, ocorrem das 5h às 11h. Já no domingo, a Feira da ADS do Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra (que ocorre no estacionamento) estará pronta para a primeira edição do ano, das 6h às 12h.

Na zona rural, aos sábados e domingos, das 7h às 12h, acontece a Feira da ADS do Km 29, na Rodovia AM-010. A feira fica localizada no sentido Manaus-Rio Preto da Eva. A programação diária das feiras de produtos regionais da ADS podem ser acompanhadas no instagram oficial da agência @ads_oficial_am.

Confira o calendário das Feiras da ADS na capital:

Terças-feiras, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sexta-feira, das 15h às 19h

• Novo Local a definir

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Sábado e domingo, das 7h ao meio-dia

• Rodovia AM-010, Km 29 (sentido Rio Preto da Eva)

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra