Feirão permite quitar dívida com até R$ 100

O feirão Serasa Limpa Nome, plataforma que ajuda na renegociação de dívidas gratuitamente, ampliou o número de empresas parceiras nas renegociações e quem está com o nome “pendurado” pode quitar o débito em, no máximo, R$ 100. As novas empresas participantes são: Ativos, Tricard, Santander e Recovery. Segundo o Serasa, essa quitação só é válida nessas quatro empresas. Na Ativos, por exemplo, uma dívida que fique entre R$ 200 e R$ 1.000 pode ser paga por R$ 100. Já na Recovery, esse mesmo débito pode ser quitado por R$ 50.

Para saber se está dentro das condições de quitação, o consumidor precisa se cadastrar na plataforma do Serasa Limpa Nome – que desde abril tem uma nova marca e um novo endereço: www.serasa.com.br. O consumidor também encontra as mesmas condições no aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS.

“Vivemos um momento muito delicado e oferecer formas de os brasileiros recuperarem sua saúde financeira com condições como essa é algo muito gratificante. Tirar as pessoas da inadimplência é o objetivo do Serasa Limpa Nome e seguiremos firmes no nosso propósito de levar crédito para todos”, afirma Lucas Lopes, diretor da empresa.

“Estamos contentes de participar desta ação em conjunto com o Serasa, oferecendo essa condição exclusiva para pagamento de dívidas com parcelas a partir de R$ 50”, acrescenta Ignácio Dameno, diretor da Recovery.

O economista e professor do Ibmec e da Fundação D. Cabral, Gilberto Braga, recomenda cautela antes de fazer qualquer negociação. “Quando for renegociar a dívida, esteja certo de que poderá pagar o que propôs ao credor. Não adianta renegociar e depois começar a dever de novo, pois pode piorar a situação”, orienta.

Levantamento do orçamento feito e dos débitos, agora o consumidor poderá se livrar da dívida seguindo apenas três passos: após entrar no site, clique em gerar o boleto de pagamento, em seguida escolha a forma de quitação da dívida (à vista ou parcelado) e a data de vencimento, no caso de parcelamento.

Tudo escolhido, agora é só efetuar o pagamento, que, inclusive, pode ser feito pelo celular, caso o consumidor tenha o aplicativo do banco instalado, em casas lotéricas, ou em agências bancárias.

Confira outras empresas

O site do Serasa Limpa Nome permite a renegociação de dívidas de forma gratuita e todas as empresas cadastradas dão desconto e parcelam os débitos.

Entre os participantes estão: Itaú, Banco do Brasil, Santander, Recovery, Claro, Net, Embratel, Avon, Ativos, Anhanguera, CredSystem, Sky, Oi, Di Santinni, Ipanema, Nextel, Unopar, Hoepers, BMG, Digio, Porto Seguro. Também fazem parte a Tricard, Crefisa, Fama, Pitágoras, Uniderp, Unime, Itau Card, Hipercard, ConectCer, Elmo, Tenda, Energisa, Banco Original, Banrisul e EDP.

