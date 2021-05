Feirão LEVACAR será no estacionamento do Studio 5 de 12 a 15 de maio

Foi no pavilhão do Studio 5 Shopping e Convenções, na Zona Sul de Manaus, que o LEVACAR despontou como um dos maiores feirões de automóveis do Brasil. E é para lá, desta vez no estacionamento, que o evento retorna de 12 a 15 de maio (quarta a sábado), das 9 às 20h, com mais de 400 carros novos e seminovos a pronta entrega e a melhor taxa de juros. O evento vai seguir as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde contra a propagação do novo coronavírus.

De acordo com o organizador do Feirão, Erick Belém, muitas facilidades serão ofertadas como a aprovação na hora e transferência do veículo gratuita.

“Serão 20 lojas, 400 carros novos e seminovos, todos a pronta entrega, uma excelente taxa de juros, troca com troco. Tudo para que o cliente saia do Studio 5 com o seu carro na hora. Só lembrando que será consultada a aprovação de crédito”, disse.

Com o slogan “Os bons tempos voltaram”, o LEVACAR retorna ao Studio 5 e vive a expectativa de promover bons negócios ao segmento, feito ocorrido em 2007.

“É o primeiro evento do ano e com o desafio de superarmos uma retração nas vendas de automóveis no mês de abril, devido às restrições ao comércio em razão da Covid-19, mas estamos otimistas. O lugar é amplo e favorece o cumprimento do distanciamento necessário para sua realização. Precisamos vender, porém com segurança e responsabilidade”, justificou Belém.

Serviço:

O que? Feirão LEVACAR – “Os bons tempos voltaram”

Onde? Estacionamento do Studio 5 Shopping e Convenções –

Av. Rodrigo Otávio, 3555 – Distrito Industrial I, Zona Sul de Manaus

Quando? De 12 a 15 de maio (quarta a sábado – 9 às 20h)

Quem? (92) 99112-8510

