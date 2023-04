Feirão do Pescado oferece peixes a preços acessíveis para a população

A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) realiza o Feirão do Pescado especial da Semana Santa, entre esta quarta (5) e sexta-feira (7), em Manaus. Os preços do quilo variam entre R$ 9 e R$ 34.

Três pontos da cidade, localizados nas zonas Norte, Sul e Centro-Sul, receberão a ação de forma simultânea.

O feirão será realizado na Arena Amadeu Teixeira, na Zona Centro-Sul, no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na Zona Norte, e no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Zona Sul.

Durante os dois primeiros dias (quarta e quinta-feira), a população poderá adquirir o pescado das 7h30 às 18h30. Na Sexta-feira Santa, o horário será das 7h30 às 12h.

A estimativa é que sejam comercializadas 100 toneladas de peixe no período, movimentando R$ 1,5 milhão.

Mais de 40 pescadores e piscicultores devem participar da ação.

Preços

Segundo a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, Em comum acordo com os produtores que participarão do Feirão do Pescado, foram definidos os valores máximos praticados nos três locais de venda.

“O pescado fresco e de qualidade será ofertado por um preço justo à população”, disse.

Tambaqui roelo até 3 kg: R$ 11,90 (preço máximo/kg)

R$ 11,90 (preço máximo/kg) Tambaqui 3,1 kg – 5 kg : R$ 14,90 (preço máximo/kg)

: R$ 14,90 (preço máximo/kg) Tambaqui 5,1 kg – 6,1 kg: R$ 15,90 (preço máximo/kg)

R$ 15,90 (preço máximo/kg) Matrinxã inteira acima de 1,2 kg: R$ 19,90 (preço máximo/kg)

R$ 19,90 (preço máximo/kg) Pirarucu carcaça: R$ 9,00 kg (preço máximo/kg)

R$ 9,00 kg (preço máximo/kg) Pirarucu ventrecha (fresco): R$ 22,00 kg (preço máximo/kg)

R$ 22,00 kg (preço máximo/kg) Pirarucu lombo (fresco): R$ 34,00 kg (preço máximo/kg)

R$ 34,00 kg (preço máximo/kg) Pirarucu do tipo misto (ponta de rabo): R$ 15,00 (preço máximo/kg)

Outras feiras da ADS

Além do Feirão do Pescado, as tradicionais Feiras de Produtos Regionais da ADS também estarão em funcionamento. Esses locais ofertam frutas, hortaliças e acompanhamentos para o consumo do peixe, como a farinha regional, direto do produtor rural.

De acordo com a ADS, o Governo do Amazonas dá apoio logístico aos produtores.

Nesta semana, as feiras realizadas na quarta-feira (5), no estacionamento do Shopping Ponta Negra, das 15h às 19h, e na quinta-feira (6), no Shopping Manaus Plaza e na Praça de Alimentação do Dom Pedro, das 14h às 19h, ocorrerão normalmente.

Já no sábado (8) e domingo de Páscoa (9), não serão realizadas as edições das feiras da ADS no Centro Cultural do Povos da Amazônia, no Comando Geral da Polícia Militar, Centro de Convivência Padre Pedro Vignola e na praia do Complexo Turístico da Ponta Negra.