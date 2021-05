Feira Flutuante em apoio aos feirantes é inaugurada nesta quarta-feira (19)

O Rio Negro igualou nesta quarta-feira (19), a segunda maior cheia da história, ao registrar 29,77 m, e com isso, a Prefeitura de Manaus inaugurou a Feira Flutuante, prestando apoio aos feirantes da Manaus Moderna, que sofrem com a inundação.

Segundo permissionado Edmar de Oliveira, que trabalha no local há 20 anos, o flutuante chegou em ótimo momento momento, já que os feirantes já estavam trabalhando no limite.

“Isso nos dá mais dignidade, poder trabalhar em um local limpo e descente, atrai até mais fregueses. Espero que esse programa seja estendido para outros feirantes também. Vemos que agora estamos sendo amparados pelas autoridades”, completou.

O prefeito de Manaus, David Almeida, disse que a construção da balsa durou sete dias, contando com a apresentação do projeto do chefe da pasta da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Renato Júnior.

“Quando a ideia é boa, não tem motivo para não colocá-la em prática. Na hora autorizei é hoje estamos beneficiando 200 feirantes da Manaus Moderna, com um local limpo e que respeita esses trabalhadores, um lugar digno. Eles não irão mais precisar ir para a rua como acontecia antigamente”, disse.

O secretário Renato Júnior disse ainda, que por ter sido feirante, utilizou da sua vivência para apresentar a ideia ao prefeito de Manaus. “Eu passei na pele o que é trabalhar nas cheias e ver este projeto pronto, é uma realização não só pra mim, mas tenho certeza que para todos os permissionários”, explicou.

O vice-prefeito Marcos Rotta disse ainda que o projeto Feira Flutuante irá também atender outras áreas da cidade. “Já estamos com o planejamento de colocar uma balsa Flutuante no Puraquequara, que é outro bairro que sofre bastante com a cheia. Claro que ao longo do tempo, queremos melhorar ainda mais esse projeto que tenho certeza, que será para sempre”, concluiu.

FONTE: D24AM

Comentarios