FEI realiza cadastro e atualização de dados de artesãos indígenas

MANAUS — A Fundação Estadual do Índio (FEI), por meio de sua diretoria administrativa e técnica, está convocando artesãos indígenas de Manaus e entorno para atualizar suas informações junto ao banco de dados da instituição. Os interessados devem comparecer na fundação de segunda-feira (07/11) até o dia 12 de novembro, no horário das 9h ao meio-dia.

O processo de cadastro e atualização de dados tem por finalidade municiar a FEI e demais instituições, públicas e privadas, com dados referentes à situação cadastral dos artesãos indígenas.

A realização do cadastro possibilita que o artesão indígena possa empreender e comercializar seus produtos artesanais na Feira do Artesanato Indígena, assim como possibilita dar mais oportunidades para novos artesãos que queiram fazer parte desta categoria.

Em Manaus, o Governo do Amazonas mantém o Centro Empreendendo Indígena Yandé Muraki, abrangendo uma variedade de materiais artesanais produzidos por indígenas de todas as regiões do estado e de várias etnias, que vão desde roupas e acessórios, até medicamentos naturais. O espaço, mantido pela FEI, fica na rua Monsenhor Coutinho, 129, zona sul de Manaus, e funciona de segunda a sábado, no horário das 8h às 17h.