FEI articula concessão para pavimentação de ramais em Autazes

A Fundação Estadual do Índio (FEI), em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), atuou na articulação junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para a concessão de licença voltada à pavimentação dos ramais Marechal Rondon e São Félix, ambos na rodovia AM-254, em Autazes, município distante 113 quilômetros de Manaus.

Para Edivaldo Munduruku, diretor-presidente da FEI, a pavimentação é vista como alternativa de tráfego para a capital amazonense, beneficiando toda a região. “A pavimentação dos ramais é um sonho antigo desses ‘parentes‘ que moram nessas estradas e com a aceitação do Ibama, as obras deverão ser executadas, em breve, pela Seinfra”. comentou.

Com a pavimentação, as viagens se tornarão mais rápidas. Também trará benefícios para a vida de muitos produtores rurais, favorecendo o escoamento dos itens e trazendo impacto positivo ainda sobre a atividade pesqueira, que fortalecem a economia local, segundo o diretor-presidente da FEI.

Tato Mura, cacique da aldeia São Félix, esteve, na sede da FEI, para expressar sua gratidão. “Viemos aqui, hoje, agradecer ao Governo do Estado que, por meio da FEI, articulou junto aos órgãos responsáveis para que esse sonho se tornasse uma realidade. Não foi fácil, agora, os nossos ramais serão pavimentados e com essas melhorias, teremos um ganho enorme para essa área, que é um importante corredor de escoamento para a nossa produção agrícola em Autazes”, destacou.

