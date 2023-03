Federação proíbe mulheres trans de competições internacionais de atletismo

A Federação Internacional de Atletismo (WA, sigla em inglês) proibiu nesta quinta-feira (23) atletas transgêneros de competições internacionais na categoria feminina. A decisão é válida a partir do próximo dia 31. Atualmente, nenhum atleta trans compete nos mais altos níveis de elite da pista.

Outro conjunto de atualizações, para atletas com diferenças no desenvolvimento sexual, pode afetar até 13 corredores de alto nível. Eles incluem Semenya, bicampeã olímpica nos 800 metros, que está impedida de participar da modalidade desde 2019.

Semenya e outros corredores conseguiram competir sem restrições em eventos fora da faixa de 400 metros a uma milha, mas agora terão de passar por um tratamento de supressão hormonal por seis meses antes de competir para serem elegíveis.

“Todas as decisões que tomamos têm seus desafios”, disse o presidente da WA, Sebastian Coe. “Se for esse o caso, faremos o que fizemos no passado, que é defender vigorosamente nossa posição. E o princípio fundamental para mim é que sempre faremos o que pensamos ser o melhor para o nosso esporte”.

Atletas com diferenças de desenvolvimento sexual, como Semenya e a medalhista olímpica de prata dos 200 metros, Christine Mboma, da Namíbia, não são transgêneros, embora as duas questões compartilhem semelhanças, quando se trata de esportes.

Esses atletas foram legalmente identificados como mulheres no nascimento, mas têm uma condição médica que leva a algumas características masculinas, incluindo altos níveis de testosterona que a WA argumenta que lhes dá o mesmo tipo de vantagem injusta que os atletas transgêneros.

Sob os novos regulamentos, os atletas dos eventos anteriormente “irrestritos” teriam que suprimir os níveis de testosterona abaixo de 2,5 nanomoles por litro de sangue por seis meses. Em última análise, eles teriam que ficar abaixo desses níveis por dois anos.

Anteriormente, atletas com diferenças no desenvolvimento sexual tinham que reduzir sua testosterona para menos de 5 nanomoles por litro de sangue por pelo menos seis meses antes de competir, e as regras só se aplicavam a distâncias entre 400 metros e uma milha.