Fecani deste ano está cancelado

Nesta terça-feira (9), a organização do Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) confirmou o cancelamento da edição 2020 do evento. O festival estava programado para acontecer, naquele município (a 176 quilômetros de Manaus), de 3 a 6 de setembro.

O Grupo Diário de Comunicação (GDC) entrou em contado, via telefone, com o coordenador-geral do evento, Manolo Olímpio, que confirmou o cancelamento. Segundo ele, a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e também a contingência de verbas, foram fatores primordiais para a decisão.

“As empresas estão com problema de caixa, os governos contingenciaram as verbas para festas e eventos. Há muitas dificuldades, também, em conseguir apoio de amigos. Vamos nos preparar para o futuro”, anunciou o coordenador, em uma rede social.

Pela segunda vez na história o festival é cancelado. Em 2016, o evento também não ocorreu. De acordo com Olímpio, a expectativa para a cidade é muito grande, principalmente, em relação ao comércio. Ele acredita, ainda, que este ano as empresas vão sentir o impacto mais vez.

