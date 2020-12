FCecon divulga lista preliminar dos aprovados no processo seletivo

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), divulgou a lista preliminar com os nomes dos candidatos que tiveram a inscrição deferida no processo seletivo para o Programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem Oncológica nesta sexta-feira (18).

A lista está disponível no site da Fundação – www.fcecon.am.gov.br

Segundo a coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu/FCecon), enfermeira Júlia Mônica Benevides, uma nova lista definitiva será divulgada futuramente.

Ela lembra aos aprovados que as provas serão realizadas no mês de janeiro de 2021, em local, data e hora a serem definidos. “São oferecidas duas vagas dentro do programa, e os aprovados em todas as fases da seleção se tornarão residentes e terão direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 3.330,43”, pontua.

Início atividades – A previsão de início das atividades da Residência em Enfermagem Oncológica é para março de 2021, sob regime de dedicação exclusiva. O programa terá a duração de 24 meses e carga horária de 5.760 horas, sendo 20% de aulas teóricas e 80% de aulas práticas.

*Com informações da assessoria

Comentarios