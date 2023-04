FBI alerta: não recarregue o seu celular no USB de locais públicos

Autoridades do FBI em Denver, nos Estados Unidos, voltaram a alertar para os riscos de recarregar o celular em estações de USB em locais públicos. Na semana passada, o órgão recomendou que as pessoas utilizem o próprio adaptador de tomada e fio de energia quando estiverem fora de casa. Embora pareça indefesa, a prática pode expor o smartphone à invasão cibernética e, por mais que a notificação tenha vindo de uma entidade norte-americana, o comunicado vale para as demais regiões do globo. A informação é do Tech Tudo.

Essa não é a primeira vez que o golpe do carregador falso vem à tona. Ela já foi abordada por outras instituições, como forma de alerta. Agora, o aviso do FBI reforça a necessidade de atenção com esses equipamentos, que geralmente são oferecidos em locais como aeroportos, shoppings e demais estabelecimentos.

O problema na recarga por meio de USBs públicos é que o equipamento funciona não apenas como transmissor de energia, mas também como emissor de informações armazenadas no telefone. Assim, o risco temido por especialistas é o de juice jacking, nome dado à invasão feita por hackers mal-intencionados no sistema do celular. O acesso ao smartphone pode fazer com que eles roubem dados sigilosos e, em casos mais sérios, bloqueiem totalmente o dispositivo.

É preciso reforçar, no entanto, que a transmissão de informações não se dá apenas em equipamentos públicos. O envio de dados acontece sempre que o celular é conectado a outro dispositivo e, por isso, é preciso certificar-se de que ele será plugado a uma fonte confiável.

Há algumas barreiras nos próprios sistemas, como é o caso do Android e do iOS. Eles perguntam ao usuário se eles desejam liberar o acesso a dados internos por meio do cabo USB. Sempre que o objetivo for apenas repor a energia, é indicado que a partilha de informações seja rejeitada.

A recomendação mais eficaz em termos de segurança é sair de casa com o celular totalmente carregado. Depois, é possível optar pelo uso de adaptador e USB próprios, para dispor apenas uma tomada. Os power banks e a modalidade de recarga sem fio também podem ser uma boa alternativa para reforçar a proteção dos dados.