Faz quinze anos exatos que algumas trombas inauguraram o YouTube

Exatos quinze anos atrás, em 2005, caiu num sábado de muitas nuvens de chuva o dia 23 de Abril. De todo modo, o ansioso Jawed Karim convenceu Yakov Lapitsky, um amigo de escola, a acompanhá-lo numa visita ao Zoo de San Diego, sul da Califórnia, Estados Unidos, o maior do mundo, com cerca de 3.800 animais de 650 espécies. Nos seus 25 de idade, filho de um casal de imigrantes em fuga do racismo europeu, o seu pai de Bangladesh e a sua mãe da Alemanha, Jawed, já diplomado em Computação pela Stanford University, tivera uma idéia aparentemente tola na qual, porém, estava disposto a apostar alguns dólares. Encostou-se ao aramado da área dos elefantes e solicitou a Lapitsky que, por um celular, o registrasse numa cena. Daí, num filminho de 18 segundos, se eternizou ao fazer um comentário idiota sobre trombas. Idéia tola? Comentário idiota? Não. Ocorreria uma explosão.

Jawed trabalhava na Pay Pal, uma empresa em evolução, que facilitava as compras, os pagamentos e até mesmo as transferências de dinheiro pela crescente Internet. E, com Chad Hurley e Steven Chen, seus colegas de laboratório eletrônico, havia criado um site, no ciberespaço, para que qualquer pessoa com uma câmera na mão e um desejo na cabeça pudesse publicar mensagens visuais. Apenas lhes faltava inaugurar o tal site.

Naquela noite de 23 de Abril, precisamente às 20h31’52”, pelo fuso do Pacífico/EUA, Jawed lá postou o seu VT. Ao tal ambiente, ele, Hurley e Chen batizaram de You Tube. E ao seu filminho pioneiro ele intitulou de “Me at the Zoo”, “Eu no Zoológico”. Pois é. Incrível, mas desde aquele sábado agora inolvidável, o filmeco de Jawed foi compartilhado por 785.000 pessoas e o seu papo sobre trombas foi visto 90 milhões de vezes.

Bolar o You Tube representou, para Jawed, uma tarefa de jardim-de-infância. O mais velho de dois garotos, ele era o típico caso de aquele-que-não-pode-dar-certo. Nascido em Merseburg, Alemanha Oriental, dia 28 de Outubro de 1979, literalmente se arrastou com o irmão e os pais, pela fronteira, até o lado ocidental, quando o ódio xenófobo, diante de um matrimônio que parecia inusitado, se tornou insuportável. Depois de várias peripécias, a família enfim se instalou em Saint Paul, Minnesota, onde o talento para os cálculos propiciou a Jawed uma bolsa em Stanford e o emprego simultâneo na Pay Pal. E na Pay Pal ele decolou brilhantemente. Desenvolveu, por exemplo, o seu sistema de proteção anti-fraudes, ainda hoje inviolável. Perpetrar algo como o You Tube não passou de uma brincadeira.

De todo modo, brincadeira que fez dele um milionário. O You Tube, formatado em Fevereiro de 2005, levou dois meses para receber o seu primeiro VT. Porém, assim que as trombas dos elefantes de Jawed, digamos, viralizaram na rede e mais gente, depressa, começou a entender o seu estilo de compartilhamento, o You Tube virou negócio e atraiu as atenções de gigantes. Em Novembro de 2006, o Google pagou aos fundadores um valor correspondente a R$ 9 bilhões pela sua patente.

Ironia. Talvez por timidez, ou excesso de discrição, na época da venda, Jawed havia abdicado do seu posto de proprietário e se limitado a um mero cargo de consultor e uma quota simbólica de ações, 137.443, menos de 5% do total. Enquanto Hurley e Chen se deleitaram com mais de R$ 8,6 bi, Jawed se contentou com perto de R$ 400 milhões. Longe de se lamentar, em Maio de 2007, convidado a ministrar a aula inaugural da University of Illinois, em Chicago, o mais jovem de 136 palestrantes em tão nobre situação, não hesitou em falar com orgulho dos colegas e das trombas dos elefantes.

FONTE: Sílvio Lancellotti

Comentarios