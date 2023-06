Fausto Júnior pede a demissão de Marina do Meio Ambiente

O deputado federal Fausto Santos Júnior (União-AM) criticou duramente a gestão da ministra Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Em seu discurso na Câmara dos Deputados, na última quinta-feira (1), ele ressaltou a falta de sensibilidade da ministra em questões como o licenciamento ambiental que travam o desenvolvimento econômico e social do Brasil, mencionando especificamente o caso da BR-319.

Segundo o parlamentar, Marina Silva não visita pessoalmente as áreas afetadas, deixando de compreender a realidade vivida pela população local.

“É essencial ter alguém com um olhar sensível e humano, que priorize não apenas a sustentabilidade e a preservação da floresta, mas também a preservação da vida, dos empregos e da renda na Amazônia.”, reiterou o deputado.

Fausto enfatizou a necessidade de licenciamento ambiental para a repavimentação da BR-319, uma rodovia fundamental que está intransitável há mais de 40 anos. Ele responsabilizou o Ministério do Meio Ambiente pela situação e defendeu a urgência de uma troca no comando da pasta.

Fausto Santos Júnior classificou Marina Silva como uma ambientalista da Faria Lima, mencionando sua mudança do Acre para São Paulo como colégio eleitoral. Segundo ele, a narrativa da ministra não condiz com a realidade amazônica, demonstrando sua desconexão com a região.