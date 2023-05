Fausto Júnior critica valor abusivo das passagens aéreas e péssimo serviço

Durante audiência pública da Comissão de Viação e Transportes, da Câmara dos Deputados, os parlamentares debateram sobre os altos preços das passagens aéreas.

O deputado Fausto Santos Júnior (União Brasil-AM) participou do debate e relatou um sentimento de diversos passageiros amazonenses: a indignação com o valor abusivo das passagens aéreas. Para o parlamentar, ao longo dos anos, os serviços nas aeronaves pioraram e o preço subiu.

“Revelo aqui a insatisfação da população que ainda chega no balcão e não obtém soluções quando precisa. Será que vamos ter que esperar os donos das empresas irem aos balcões para resolver?”.

Além disso, o deputado do Amazonas criticou a diminuição de opções nos voos. “Duas empresas dominantes no mercado predominam nos destinos do Norte. Antigamente, tínhamos outras alternativas, contávamos com uma refeição e a bagagem despachada gratuitamente. Agora, a maioria das bagagens vai na aeronave, em cima, com um peso regrado. E o preço da passagem? Mudou? Diminuiu?”

Para Fausto é um absurdo que o preço de passagens dos trechos Manaus a São Paulo e Manaus a Parintins estejam acima de R$ 4 mil e os voos internacionais mais baratos que os nacionais.

Durante a reunião os deputados sugeriram a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o que está acontecendo com o valor das passagens.

“Apoio uma CPI que investigue a razão de termos um valor tão alto e serviços que não validam essas cobranças”, ressaltou o deputado Fausto Santos Júnior.