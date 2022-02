Faustão, Faro, Huck ou Silvio: saiba quem é mais caro da TV

Faustão, Luciano Huck, Rodrigo Faro e Silvio Santos são os quatro principais nomes das maiores emissoras de TV do país. Mas afinal, qual é o mais caro para se anunciar? Por incrível que pareça, apesar de estar na Globo, não é Huck.

Entre os quatro citados, o maior valor cobrado para anúncios nos intervalos é no programa de Fausto Silva. Mesmo sendo o de menor audiência, tem o maior valor pedido.

Quanto custa para anunciar

Por cada trinta segundos nos breaks do Faustão na Band, a emissora paulista pede R$ 710.977,00, de acordo com o preço de tabela.

Em segundo lugar no ranking aparece o Programa Silvio Santos. Uma das atrações mais tradicionais da TV brasileira, o dominical do dono do SBT ainda é o produto mais caro de sua emissora para se anunciar. O mesmo espaço sai por R$ 671.000,00.

Rodrigo Faro, que ocupa as tardes da Record aos domingos, custa praticamente a metade de Faustão e Silvio. A marca que desejar anunciar por trinta segundos nos intervalos do Hora do Faro terá que desembolsar R$ 371.500,00.

Huck aparece como 4º mais caro

Luciano Huck aparece apenas em quarto no ranking. Apesar de estar na Globo e no horário nobre de domingo, o apresentador tem um preço menor que os colegas.

Para veicular anúncio por meio minuto nos breaks do Domingão com Huck, o custo é de R$ 367.800,00. O valor, inclusive, é o mesmo que era praticado na época de Faustão. Não houve reajustes desde a estreia do dominical.

O ranking foi baseado nos preços de tabela praticados por Globo, SBT, Record e Band. No entanto, todas as emissoras aplicam a esses valores generosos descontos.

Alguns deles chegam a passar de 50% do pedido no preço tabelado. A Record, por exemplo, já deu a anunciantes descontos vultosos que chegaram a 80% em algumas atrações. Isso varia em cada emissora e programa.

Mesmo tendo menos audiência que na Globo, Faustão tem um valor alto por dois fatores: por ser Fausto Silva, um nome de muito apelo comercial, e por estar em uma faixa privilegiada no horário nobre. O valor cobrado pelo Programa Silvio Santos também vai por essa mesma linha.

Enquanto isso, Luciano Huck, mesmo com o baixo preço de tabela para anúncios em relação aos concorrentes, ainda fatura muito. O marido de Angélica é um nome muito respeitado no mercado e cada merchandising em seu Domingão, por exemplo, custa caro.

FONTE: ENTRETÊ