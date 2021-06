Faustão é internado e Tiago Leifert apresentará o ‘Domingão’

Aos 71 anos, o apresentador Fausto Silva foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de uma infecção urinária. Com isso, Tiago Leifeirt apresentará o “Domingão do Faustão” no próximo domingo, 13.

No início do ano, o apresentador também esteve no hospital. Á época, a assessoria da Globo informou que ele foi fazer um procedimento de rotina de filtragem, devido à retenção de líquidos.

No programa deste domingo irá ao ar uma disputa inédita no mata-mata da “Super dança dos famosos”. Ao som de forró e rock, os três competidores tentarão uma vaga na semifinal: o ex-atleta Robson Caetano, vencedor do quadro em 2006, e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana, que ficaram em segundo lugar em 2016 e 2019, respectivamente.

Faustão ficará na emissora até o fim deste ano. No lugar de seu programa, entrará o “Caldeirão do Huck”. O apresentador deverá migrar para a Band.

