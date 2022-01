Fast estreia com vitória na Copa SP Júnior

O Fast-AM teve boa estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer por 1 a 0 a Matonense, anfitriã do Grupo 6 da competição de base. O jogo aconteceu no início da tarde desta terça-feira, no estádio Hudson Buck Ferreira, o Ferreirão.

O único gol da partida foi marcado após penalidade do zagueiro Chicão, num lance aos quatro minutos do tempo inicial onde a arbitragem apontou toque da bola no braço do jogador da Sema. Na cobrança, o atacante Lúcio bateu no canto esquerdo, o goleiro Diego chegou a tocar, mas não evitou o gol do Fast.

Durante o jogo, o time da casa teve boas chances para empatar e chegou a acertar a trave da equipe de Manaus no segundo tempo, mas o placar seguiu inalterado.

A próxima rodada em Matão pelo Grupo 6 da Copinha acontece na sexta-feira. A Matonense enfrenta o Jacuipense, às 13h, enquanto o Fast terá pela frente o Fluminense, às 15h15.

FONTE: GE