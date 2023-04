FAS realiza feira neste domingo com cultura, moda e expositores indígenas

Com 70 expositores de economia verde e criativa, apresentações culturais e desfile de moda com roupas de estilistas indígenas, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoverá uma edição especial da sua tradicional Feira da FAS, com a temática “Abril Indígena”, neste domingo, 16 de abril, das 8h às 19h. O evento tem entrada gratuita e acontecerá na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez – Zona Centro-Sul de Manaus.

A edição é uma homenagem ao mês alusivo dos Povos Indígenas e dos 70 empreendedores que participarão do evento, 30% são indígenas de diversos povos. Serão vendidos produtos como plantas, óleos essenciais, artigos de beleza, artesanato, colecionáveis, produtos de medicina indígena, entre outros. A Feira também possui um Espaço Gastronômico e Espaço Kids, além de ser Pet Friendly, onde o visitante pode levar seu animal de estimação.

“Estamos muito contentes em promover um evento tão bonito, plural e de natureza amazônida para a sociedade em geral. Historicamente no Brasil, os povos originários sempre foram prejudicados, ameaçados e mortos. Logo, esta edição é um ato de resistência contra este sistema elitista, preconceituoso e racista em que estamos inseridos”, pontua a coordenadora da Feira da FAS, Cristine Rescarolli.

A programação cultural começa às 12h, com show da dupla Siã e Shane. Às 15h, a agenda segue com o Grupo Kuiá, formado por crianças e adolescentes indígenas dos povos Sateré-Mawé e Tikuna, da Aldeia Inhãa-bé, localizada no Igarapé do Tiú, afluente do rio Tarumã-Açu.

Para a supervisora da Agenda Indígena da FAS, Rosa dos Anjos, essa edição da Feira da FAS cria um espaço muito significativo para a valorização da cultura e arte dos povos indígenas.

“No mês em que é lembrado no Brasil o chamado ‘Dia do Índio’, no dia 19 de abril, uma comemoração burguesa que tenta apagar lutas históricas, o movimento indígena o ressignifica como mês de luta e resistência dos Povos Indígenas. A programação da Feira da FAS, com essa edição especial, valoriza e promove os povos indígenas por meio de suas valorosas artes. Reforço o convite para que venham conhecer mais de nós”, ressalta Rosa.

Outro grande destaque é o desfile de moda indígena, às 16h, que apresentará peças dos estilistas Yrá Tikuna, Ateliê Derequine e Maurício Duarte, do povo Kaixana, estilista indígena e amazonense que tem se destacado em eventos importantes como o São Paulo Fashion Week. Fechando o cronograma de atrações especiais, às 17h acontece a apresentação do prestigiado grupo tikuna Wotchimaücü.

“A Feira da FAS é gratuita e aberta ao público em geral. Então, todos estão mais do que convidados a prestigiar e refletir sobre o que nós fazemos, verdadeiramente, pelos povos indígenas, e qual o grande motivo de precisarmos nos unir a esta luta”, complementa Cristine Rescarolli.